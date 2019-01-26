رئيس BAE سيستمز: نحتاج للعمل مع المملكة على كافة المستويات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أكد رئيس شركة BAE سيستمز البريطانية، السير روجر كار، أن المملكة المتحدة بحاجة إلى المساعدة في تطوير المملكة العربية من خلال الاستمرار في الصداقة القوية الجامعة بين البلدين.

وقال كار خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز البريطانية: “المملكة دولة تتطور بشكل جيد جداً تحت قيادة جديدة.. إحساس بانفتاح البلاد وخلق فرص أمام النساء”، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تم استقبالها بشكل جيد للغاية.

وشدد كار على أهمية التعاون المملكة من الناحية العسكرية والاستخباراتية، خاصة في حرب اليمن، مؤكدًا أن الرياض تعي جيدًا أهمية التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة في البلاد خلال أقر وقت ممكن.

وأضاف رئيس الشركة المتخصصة في الإنتاج العسكري: “نحن بحاجة إلى العمل معهم كشريك رئيسي سياسياً وأمنيًا واستخباراتيًا.. هذه أمور مهمة للغاية”.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى العمل بشكل وثيق مع المملكة والعديد من الدول العالم، خاصة وأن بريطانيا مقبلة على تنفيذ قرارها التاريخي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية احترام رغبة الشعوب وتوجهاتها السياسية والاجتماعية.

وتتولى شركة BAE سيستمز البريطانية مهام تصنيع 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون لصالح المملكة، وذلك ضمن صفقة تم إقرارها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للندن خلال مارس من العام الماضي.

وتسعى بريطانيا للحفاظ على علاقاتها بالعديد من البلدان على مستوى العالم من خلال الروابط الاقتصادية والاتفاقيات التجارية، والتي تمثل أهمية استثنائية في الوقت الحالي للمملكة المتحدة وهي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.