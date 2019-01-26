رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين: مباراة #النصر_أحد الاثنين في المجمعة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن إقامة مباراة النصر وأحد بعد غد الاثنين في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري في مدينة المجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر، أن مباراة النصر وأحد ستُقام في تمام السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسيقام يوم الاثنين كذلك مباريات الباطن والفيصلي، الوحدة والحزم، التعاون والنادي الأهلي.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري يوم الثلاثاء بمباراة الرائد والاتفاق ولقاء الاتحاد والشباب.

يذكر أن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري ستبدأ غدًا الأحد بمواجهتي الفتح والقادسية، والفيحاء ضد الهلال.

وكان الجدل أثير في الفترة الأخيرة حول مكان إقامة مباراة النصر وأحد، بعد تقديم النصر طلب بنقل مبارياته في الرياض بعيدًا عن ملعبي الملك فهد والملز بسبب سوء أرضيتهما.

ورفض نادي الهلال مؤخرًا إقامة أي مباريات لنادي النصر على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك عبر تغريدة من رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل، والذي أكد أن ملعب الجامعة مخصص فقط لمباريات الهلال.