رابط الحصول على نتائج كفايات المعلمين عبر موقع قياس

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) عن صدور نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس.

ويمكن الحصول على نتائج كفايات المعلمين بعد إعلانها عبر موقع قياس عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).

الانتقال إلى صفحة الاختبارات.

تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.

تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:

الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.

الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك

إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.

الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.

ويتم الإعلان عبر رابط الحصول على نتائج قياس كفايات المعلمين وهم الذين تقدموا للاختبارات من أجل تحسين قدراتهم التربوية، وذلك بعد التقدم لأداء امتحانات.

وحدد المركز الوطني للقياس والتقييم موعد الاستعلام أو الإعلان عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والتي قام بها العديد من المعلمين الراغبين بالالتحاق بوظيفة معلم الحكومية على مستوى المملكة، ليكون الموعد هو اليوم 3 يناير 2019، 27 ربيع آخر 1440.