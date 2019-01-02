رابط وشروط التقديم على وظائف المباحث العامة

المواطن - الرياض

تبدأ كلية نايف للأمن الوطني – في المباحث العامة – التابعة لرئاسة أمن الدولة يوم الأحد المقبل استقبال طلبات القبول والتسجيل للرتب العسكرية ( جندي أول ، جندي ) عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها بالمناطق ( الرياض ، المنطقة الشرقية ، مكة المكرمة ، عسير ).

وأعلنت كلية نايف للأمن الوطني أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 30 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت كلية نايف للأمن الوطني الشروط التالية:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك كل من والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

• أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

• أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

• أن لا يقل عمره عن 17عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند عقد الدورة.

• أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

• أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم.

• أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

ولفتت كلية نايف للأمن الوطني إلى أن :

– عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.

– يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.

– جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية ( SMS)

ويكمن التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)

وقالت كلية نايف للأمن الوطني إن المؤهل المطلوب لشغل وظائف المباحث العامة وفقًا لما يلي:

الرتبة المؤهل المطلوب جندي أول شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها