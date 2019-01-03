رجال الأمن يساندون الحرس الوطني في التنظيم العام بالجنادرية

المواطن - واس

كثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية للمهرجان ‏للمهرجان الوطني للتراث الثقافة في الجنادرية.

ولفت حضور رجال الشرطة والمرور بالتنسيق والتعاون مع رجال الحرس الوطني والقطاعات الأخرى المساندة أنظار زوار المهرجان.

وينتشر رجال الشرطة والمرور ودورياتهم على كافة الطرق المؤدية الى المهرجان في الجنادرية ، وفي مواقف السيارات ، وعلى مداخل المهرجان ، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية واستخدام المواقف ، والمحافظة على الأمن ، ومباشرة أي حالات جنائية أو مرورية بما يضمن – بعون الله – المحافظة على أمن وسلامة زوار الجنادرية 33. وتسهيل وتيسير وصولهم الى موقع المهرجان والعودة منه ، وتقديم كافة أنواع الخدمات الامنية والإنسانية والإرشادية التي قد يحتاجون اليها .