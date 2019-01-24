رسميًا.. #الشباب يضم حسن معاذ

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًا مع النجم حسن معاذ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع حسن معاذ لمدة موسم ونصف، وتمنت الإدارة التوفيق للاعب الفريق الجديد؛ والنجاح في مسيرته مع الليوث.

وكانت “المواطن”، قد علمت أن اجتماعًا مطولًا جمع بين رئيس نادي الشباب خالد البلطان ووكيل اللاعبين يوسف الموينع، مساء الثلاثاء، لبحث استقطاب حسن معاذ للشباب في الفترة الحالية.

وأنهى نادي الاتحاد علاقته رسميًا بنجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن معاذ، مساء أمس الأربعاء، بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على جهوده مع العميد خلال الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.