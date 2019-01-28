رسميًا .. #الشباب يُوقع مع تركي العمار حتى 2024

المواطن - محمد سمعة

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيع عقد احترافي مع اللاعب تركي العمار نجم المنتخب السعودي للشباب لمدة خمس سنوات.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن إدارة الليث وقعت عقدًا رسميًا واحترافيًا مع تركي العمار الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا حتى عام 2024.

وكان تركي العمار تُوج ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في الرابع من نوفمبر الماضي مع المنتخب السعودي على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

ويستعد نادي الشباب لمواجهة فريق الاتحاد غدًا في الجولة السابعة عشرة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويحتل نادي الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.

وكان الشباب فاز في الجولة السادسة عشرة على حساب نادي الفيحاء برباعية مقابل هدف.