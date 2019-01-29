رسميًّا .. ماميتش يفسخ عقده مع العين ويقترب من #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العين الإماراتي، أمس الثلاثاء، عن فسخ عقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإماراتي بالتراضي بين الطرفين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي العين عبر تويتر تكليف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول بعد فسخ عقد المدرب زوران ماميتش بالتراضي.

وأصبح ماميتش قريبًا للغاية من تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وذلك بعد تأكيد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، أن ماميتش سيفسخ عقده مع نادي العين، وذلك من أجل تدريب نادي الهلال بالفترة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تولى تدريب نادي الهلال في صيف 2018 خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان بروان.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.

وكان ماميتش قاد نادي العين للفوز بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي موسم 2017- 2018، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية في العام الماضي بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام نادي ريال مدريد الإسباني.