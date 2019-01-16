رغم وعورة الطريق.. مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل بني ضبيان

المواطن - واس

تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الوصول لمديرية بني ضبيان التابعة لمحافظة صنعاء وتوزيع 2,567 سلة غذائية في مراكز “رحب العسيلة” و “الحسني” و”ربعة الطاهر” و”فرثع آل أحمد” و”ترسم” و “بين الحمام” و”الجربان” و”المثبلة” يستفيد منها 15,400 من سكان هذه المراكز.

واستطاع المركز الوصول لهذه المديرية كأول جهة إغاثية وللمرة الثالثة على التوالي ليغيث أهاليها رغم طرقها الصعبة والشاقة بصفتها منطقة مترامية الأطراف شديدة الوعورة وذلك إيماناً من المركز بأهمية التخفيف على الأشقاء اليمنيين القاطنين في المديرية من الأعباء الحياتية حيث يتطلب توفير وشراء احتياجاتهم المسير 5 ساعات بالسيارة لأقرب منطقة من مكان إقامتهم.

وعبر الأهالي عن شكرهم للمركز لما يقدمه من مساعدات إغاثية حيث يعد الجهة الوحيدة التي وصلت إلى المديرية للمرة الثالثة على التوالي.

الجدير بالذكر أن التوزيع يأتي ضمن مشروع 40,000 سلة غذائية مخصصة لمحافظتي صنعاء وحجة.