روني #الفيحاء مُراقب من الدوري التشيلي وأندية سعودية وإماراتية

روني #الفيحاء مُراقب من الدوري التشيلي وأندية سعودية وإماراتية

2019/01/01
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

قال إرنستو إيلجويتا وكيل أعمال اللاعب التشيلي روني فيرنانديز نجم نادي الفيحاء، إن موكله يرغب في العودة للدوري التشيلي في الفترة المقبلة.

ويلعب روني فيرنانديز بشكل أساسي مع نادي الفيحاء ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب مشاركته في مباريات كأس الملك مع البرتقالي.

ونقل موقع BIO BIO CHILE تصريحات إيلجويتا والذي قال: روني لديه عقد لمدة عامين مع الفيحاء وقد يوافق الفيحاء على إعارته أو بيعه حسب رغبة النادي.

وأضاف وكيل روني فيرنانديز: الفيحاء سيستمع إلى العروض ومن ثم سيقرر، وبالفعل موكلي لديه عروض من أندية سعودية وإماراتية ومن نادي يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي وحتى الآن لسنا متعجلين على اتخاذ أي قرارات.

سجل روني فيرنانديز ثلاثة أهداف مع نادي الفيحاء بالموسم الجاري ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوج روني فيرنانديز بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين عن الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا متفوقًا على النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي.



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