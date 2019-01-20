ريهام حجاج تتزوج طليق ياسمين عبدالعزيز .. هنا القصة الكاملة

المواطن - القاهرة

أثيرت حالة من الجدل حول الفنانة المصرية ريهام حجاج بعد تداول صور خاصة لها مع رجل الأعمال محمد حلاوة والذي انفصل عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل عدة أيام.

وكانت ياسمين عبدالعزيز ألمحت إلى دور ريهام حجاج في انفصالها عن زوجها لكن الأخيرة التزمت الصمت ولم ترد على الشائعات القوية التي أكدت وجود علاقة بينها وبين حلاوة.

وتداول المغردون صور ريهام حجاج وهي في أحضان محمد حلاوة الأمر الذي دفع الأولى إلى التأكيد أنها تزوجته قبل أيام في تأكيد لما دار سابقا من همسات في شارع الفن.

والمعروف أن ريهام حجاج ممثلة مصرية من مواليد 22 سبتمبر 1986 ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا.

تخرجت ريهام حجاج من كلية الإعلام، وعملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010.

في نفس العام شاركت ريهام حجاج في مسلسل أزمة سكر ثم توالت أعمالها الفنية.

أما ياسمين عبدالعزيز فهي ممثلة مصرية من مواليد 1980، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الخامسة عشرة من عمرها وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفتت الأنظار لها.

بعد طلاقها من محمد حلاوة خضعت ياسمين عبدالعزيز لجلسة تصوير خاصة ومميزة وكأنها تقول لطليقها: “خسرت الكثير”.

وعبر حسابها على إنستقرام، شاركت ياسمين عبدالعزيز صورًا من جلستها الأخيرة، حيث ظهرت فيها بإطلالة شابة جذابة أظهرت جمالها وأنوثتها، ونالت إعجاب جمهورها من خلال تعليقاتهم على الصور.

وتجاهلت ياسمين عبد العزيز التي تعيش حالة من النشاط عبر السوشيال ميديا التعليق على انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وتجاهلت الرد على تساؤلات الفضوليين.