زوران ماميتش: جئت للعمل مع #الهلال وليس للكلام

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادته بالالتحاق بصفوف الزعيم خلال الفترة الحالية.

وتحدث زوران ماميتش أثناء وصوله إلى مدينة الرياض قائلًا: سعيد للغاية للانضمام لنادي الهلال هذا الفريق الكبير، وأعد الجماهير بأننا سنقدم كرة قدم جميلة وسنحقق نتائج مميزة.

وأضاف ماميتش: أعتقد أن الوقت الحالي هو وقت العمل وليس الكلام، أركز في عملي والقادم سيكون مميزًا.

وكان زوران ماميتش فسخ عقده مع نادي العين الإماراتي أول أمس الثلاثاء بشكل رسمي، ليُوقع المدرب الكرواتي على عقد تدريبه لأزرق العاصمة لمدة موسم ونصف الموسم.

ويذكر أن الهلال وجّه الشكر إلى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق على الستة أشهر والتي قضاها مع الزعيم، حيث حافظ على صدارة الهلال لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل لدور الثمانية في البطولة العربية.