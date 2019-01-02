سانوغو: أتمنى أن أُقدم شيئًا يليق بمكانة #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإيفواري سيكو سانوغو عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال سانوغو خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، لتقديم لاعب العميد الجديد: “أتمنى أن أُقدم شيئًا يليق بمكانة نادي الاتحاد.. وسعيد بالانضمام إلى العميد، ومسرور بما سمعته وشاهدته عن النادي”.

وتابع اللاعب الإيفواري تصريحاته قائلًا: “سأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجميع”.

وأضاف سانوغو قائلًا: “استشرت كثيرًا قبل التوقيع مع النادي، واخترت الاتحاد لأنه فريق كبير وجماهيري ويقع في بلد الإسلام.. تعودت أن أكون تحت الضغط، وهذا ما يقنع قيمة الفريق الجيد”.

وتعاقد نادي الاتحاد مع الإيفواري سيكو سانوغو قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونج بويز السويسري، في أولى صفقاته الشتوية؛ لتدعيم صفوفه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.