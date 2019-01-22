ستينج: السومة خيبتنا.. وخربين الوحيد الذي أظهر إمكانياته

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني السابق للمنتخب السوري لكرة القدم، الألماني بيرند ستينج، أن عمر السومة لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2019، مُشددًا على أنه لم ينجح في تكوين منتخب وتوحيده تحت نفس الهدف.

وقال مدرب سوريا السابق خلال تصريحات صحفية: “الخلافات والمصاعب كانت أكبر بكثير مما توقعت، على الرغم من عودة أغلب اللاعبين لدعم المنتخب، هذا كان بلا شك العامل الرئيسي لما حدث في البطولة”.

وأضاف: “السبب الثاني كان أنني لم أجد التوليفة المناسبة بين السرعة والديناميكية في اللعب، اعتقدت أيضًا أن ما يطلق عليهم أبطال المنتخب الذين فشلوا في تصفيات كأس العالم، قادرون على مساعدتنا بشكل كبير في النهائيات الآسيوية، كان لدي الشعور بأن لدينا نقصا في السرعة والطاقة، وفشلت في فرض نفسي على الفريق”.

وتابع تصريحاته الصحفية قائلًا: “الدوري السوري الآن بدأ يسترجع مستواه للمرّة الأولى بعد 8 سنوات من الحرب، بلا شك اكتشفنا لاعبين من الشباب، ولكنهم كانوا غير جاهزين على الإطلاق لكي يشاركوا في نهائيات آسيوية”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “هذه الأسباب التي يمكنني الحديث عنها، إلى جانب التوقعات الهائلة التي انتظرها الجمهور السوري، هذا التناقض بين طموحات السوريين أوصلني بلا ألم إلى نهاية مسيرتي مع المنتخب قبل 20 يوما من الإعلان عن نهاية مهمتي رسميا”.

واستكمل قائلًا: “عمر السومة، ماكينتنا التهديفية، كان خيبتنا وإحباطنا الوحيد، عمر خربين كان اللاعب الوحيد الذي أظهر ما الذي يكمن بداخله، لم نعمل بشكل فعال، استحوذنا بشكل كامل، ولكننا لم نحسن التعامل مع الهجمات المرتدة في مباراة الأردن، رغم أنه في المباراة الأولى له تمكّن من مفاجأة أستراليا بتلك الطريقة”.

وعن إقالته من تدريب المنتخب السوري بعد الجولة الثانية من كأس آسيا 2019، قال ستينج: “بحكم طريقة التعامل وخصوصًا في البلاد العربية، توقعت الإقالة، ذلك كان أمرًا مُنتظرًا”.

وودع المنتخب السوري لكرة القدم منافسات كأس آسيا 2019 من دور المجموعات، بعد التعادل السلبي مع فلسطين، والخسارة بهدفين نظيفين أمام الأردن، والهزيمة بصعوبة في الجولة الثالثة بثلاثية مقابل هدفين أمام أستراليا.