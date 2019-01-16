سفارة المملكة لدى الأردن تحذر السعوديين من هذا الأمر

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة لدى الأردن جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الأردنية الشقيقة إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع هواتف السفارة إذا دعت الحاجة لذلك؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أنه “بناء على توجيهات سمو السفير ونظرًا للأحوال الجوية السائدة، سوف يتم تأخير العمل في السفارة والمكاتب التابعة لها ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة العاشرة صباحًا”.

وأضافت: “نأمل من جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الأردنية الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع هواتف السفارة إذا دعت الحاجة لذلك”.

يذكر أن الأردن يشهد هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وتدنيًا شديدًا في درجات الحرارة، وتساقطًا للثلوج في بعض المناطق.