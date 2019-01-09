سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة إدلائه بتصريح صحفي حول الأحداث بالسودان
دعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية

سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة إدلائه بتصريح صحفي حول الأحداث بالسودان

2019/01/09
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

إشارة إلى التصريح المنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، أوضح السفير نقلي أنه لم يدلِ بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخرًا.

وأكد سفير المملكة، في بيان صحفي، أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية اليوم أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلًا.

ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.



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