سفير مملكة الإنسانية: المساعدات السعودية تصل كل قرية في لبنان

المواطن - الرياض

أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن المساعدات السعودية تصل كل قرية في لبنان مشيدًا بالعلاقات التي تجمع البلدين في كافة المجالات.

وظهر السفير البخاري في قمة التواضع وهو يشارك أسرة فقيرة الطعام ويشرف بنفسه على وصول المساعدات السعودية لمستحقيها.

وقال البخاري أثناء إشرافه اليوم على توزيع مساعدات للنازحين في مخيم الشهداء في عرسال: رسالة المملكة إنسانية واليوم لمسنا الاحتياجات وسنرفع تقارير بهذا الشأن.

وأشاد المواطنون في المملكة ولبنان بالجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في كافة مناطق العالم خاصة تلك التي تشهد وجود أعداد كبيرة من اللاجئين.

يذكر أن فريقًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن متطوعين بالمركز وزع اليوم 717 سلة غذائية و 1,434 بطانية للاجئين السوريين أمس , في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 717 عائلة سورية في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.