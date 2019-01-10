سند محمد بن سلمان .. دعم للشباب وتحقيق فرحتهم

المواطن - شمسي الحضريتي

بكل الحب والتقدير وكلمات الشكر والثناء أظهر عدد من المغردين بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فرحتهم العارمة بما يقدمه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ولما يوليه من اهتمام كبير، وحس رفيع، لاحتياجات المواطنين الصغير منهم قبل الكبير، وللمتعفف المحتاج، من خلال توجيهات سموه الكريم بإطلاق مبادرة سند لدعم المقبلين على الزواج بمبالغ مادية تعينهم على إتمام تكاليف الزواج دون فوائد، وذلك حرصا من سموه ليكون سندهم في فرحتهم.

وقد عبر عن هذه المبادرة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود بتغريدة قال فيها : يحق لنا أن نفاخر بجهود سيدي ولي العهد وإنجازاته الدائمة والمتلاحقة، فمن بين يديه تم إطلاق برنامج سند ليكون عونا وسندا داعما للمجتمع السعودي بترسيخ المعرفة وتعزيز الوعي وإنتاج المبادرات الخلاقة الفريدة، والذي سيساهم في مضاعفة المنافع المجتمعية.

وعبر الفنان فايز المالكي عن مشاعره الفياضة بتغريدة قال فيها : أشهد بالله أنك سند لكل شيء بعد الله ، الله يديم عزك .

‏⁦سنة ختامها سند

وعلق على مبادرة سند المغرد الشهير نايفكو بتغريدة كتب فيها : سنة 2011 كان ختامها (مسك) وهذه السنة ختامها (سند) والقاسم المشترك هو حرص سمو ولي العهد على تنظيم العمل الخيري والاجتماعي وتحويله لمؤسسات فاعلة، ترعى وتشرف على المبادرات والخدمات بمستوى احترافي يليق باسم المملكة. ⁧

أحد المغردين وهو أحمد السيد الهاشم عبر بفرحته وافتخاره بما يقدمه سند محمد بن سلمان حيث قال : سند من لا سند له ⁧‫سند محمد بن سلمان‬⁩ الأمير الهمام يطلقها مبادرة تشجيعية لإعفاف الشباب وإعانتهم على تكاليف الزواج جعلها الله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه – أفرحت الآباء والأمهات والشباب والفتيات .

ولأهل العلم والدعوة شعور مشترك لما يتلمسون من أيادي سموه البيضاء لكل من هو بحاجة للسند والدعم ،حيث عبر الشيخ عائض القرني عن ذلك بتغريدة قال فيها : مكرمة جديدة تُضاف إلى مكرمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ‏نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها سنداً لشباب الوطن، ودعماً لهذا الجيل الصاعد الواعد.

شكرا أبا سلمان:

فما كانَ من خيرٍ أتوه فإنَّما

‏تَوَارَثَهُمْ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ

ولسندنا وعزنا وفخرنا نصيب من حب العرب قال عن ذلك الشعور المغرد اليمني صلاح الدين محمد نعمان كتب فأوجز قائلاً:

سعى في رفاهية شعبه وحمايته

‏وإعلاء شأنه داخلياً ودولياً

‏وسخر كل القوى لبناء مستقبله

‏وألجم إرهاب قطر وتركيا

‏ونكس راية الفرس في اليمن

‏وبنى للمملكة مجداً شامخاً

‏وجعلنا كعرب نتفاخر به

‏فكيف لا نحبه ونعتبره قدوة وملهما

‏أنا عربي ومحمد بن سلمان يمثلني

مقترح لتقليل نسب الطلاق

ولأهل الطب مبادئهم وافتراضاتهم واختباراتهم للحالات الإنسانية للوصول لحل مشكلة يواجهونها في عالم الطب بهدف الوصول لدواء ينهي معاناة من لجأ إليهم بعد الله ، الدكتور فهد الخضيري بكل تأكيد له شعوره الخاص لما وجده من ركض سموه للمحتاج المتعفف قبل أن يصل إليه ، من خلال إطلاقه للمبادرة دون أن يسأل أو يطلب لحرصه وتدقيقه بكل الأمور وما يدور في هذا الوطن المعطاء ، علق بافتخار ومضيفا اقتراحه البسيط الدكتور فهد الخضيري كتب بتغريدته :

نشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ على جهوده الاجتماعية الخيرية لتأسيس ⁧‫سند محمد بن سلمانِ‬⁩ الخيرية لدعم المبادرات الاجتماعية ومنها (دعم الزواج) وهذا جهد رائع كعادته في حرصه على تآلف وتكاتف المواطنين (ونأمل أن يشمل ذلك تقديم دورات للمتزوجين لتقليل نسب الطلاق).

طموحنا وطن أكثر ازدهاراً

أخيراً نختم بمقولة شهيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونجدها ونراها واقعا ملموساً ، وأثراً محسوساً ، فجهوده شاهدة ، وأحلامه بحول الله محققة، فهو سند لنا ونحن سند له ، الأمير محمد بن سلمان يقول : طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً ، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه .