سوريا ضد فلسطين .. البهداري يُبدع ويخطف نجومية المباراة

المواطن - مروة نبيل

تألق المدافع عبداللطيف البهداري في مباراة سوريا ضد فلسطين التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على إستاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019.

وحصد مدافع منتخب الفدائي، عبداللطيف البهداري لقب رجل مباراة سوريا ضد فلسطين اليوم، بعدما نجح في إيقاف خطورة هجوم صقور قاسيون بقيادة عمر السومة، واتسم أداؤه بالقوة والتمركز الجيد.

وشارك عبداللطيف البهداري في مباراة سوريا ضد فلسطين بالكامل، وكان له 11 تمريرة ناجحة، واستخلص الكرة 10 مرات، ونجح في التحامين، ولم يرتكب أي خطأ طوال الـ90 دقيقة.

وانتهت مباراة سوريا ضد فلسطين بالتعادل السلبي، وذلك على الرغم من لعب منتخب الفدائي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69، إلا أن لاعبيه كانوا حائطًا سدًّا أمام هجمات لاعبي صقور قاسيون.

وتُعد النقطة التي حصدها منتخب الفدائي من مباراة سوريا ضد فلسطين اليوم، هي الأولى له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا.

وبعد مباراة سوريا ضد فلسطين اليوم، تصدر منتخب الأردن الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الفدائي بنقطة واحدة، بالتساوي مع صقور قاسيون، وتتذيل أستراليا الترتيب.