سيطرة أجنبية على قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين الأجانب في الجانب الهجومي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما حل الشباب ثالثًا برصيد 29 نقطة.

وتصدر نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 14 هدفًا خلال 13 مباراة، حيث نجح في تسجيل 11 هدفا، وصناعة 3 أخرى.

وجاء الفرنسي بافيتيمبي غوميز في المركز الثاني بالقائمة، بعد مساهمته في 14 هدفًا، حيث سجل 12 هدفًا وصنع هدفين، ولكن خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 15 مباراة.

واحتل نجم نادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله المركز الثالث برصيد 12 هدفًا، حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 12 مباراة، يليه التعاوني لياندر تاوامبا بعدما نجح في تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدف واحد خلال 14 لقاء.

وساهم نجم نادي التعاون، هيلدون في تسجيل 12 هدفًا خلال منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 7 أهداف، وصنع 5 أخرى خلال مشاركته في 15 مباراة.

وحل الأرجنتيني كريستيان غوانكا، سادسًا في قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بمنافسات الدور الأول، بعدما ساهم في إحراز 10 أهداف خلال 14 مباراة، حيث أحرز 9 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.