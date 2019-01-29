شاهد فيديو موجز أهم الأخبار من صحيفة “المواطن”

المواطن - الرياض

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وشهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة ومنها موقف التقدير والاحترام لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لابن عمه الأكبر أمير الرياض فيصل بن بندر.

وخلال حضور الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إقامة مؤتمر الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في الرياض، وجد أمير الرياض، فيصل بن بندر، في مقدمة مستقبليه، ليخلع في ثوانٍ (البشت) الذي يرتديه في المناسبات الرسمية، ويصافح الأمير فيصل بن بندر الذي حضر من دون بشت.

كما شهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية أحداثاً مهمة على النحو التالي:

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