شرطة الرياض توقف 11 وافداً لتورطهم بتهريب مبالغ مالية كبيرة

المواطن - الرياض

أوقفت شرطة منطقة الرياض 11 مقيماً لتورطهم في تهريب كمية كبيرة من الأموال إلى خارج البلاد.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الأجهزة المختصة أوقفت أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة دون توفر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها.

وأضاف أنه تم ضبط بحوزتهم مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة. والله ولي التوفيق.