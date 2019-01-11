صحة جدة ردًا على والد الطفل الغريق : توقف قلبه 45 دقيقة وحالته مستقرة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ردت صحة جدة على مناشدة والد الطفل الغريق الذي يطلب نقله من مستشفى شرق جدة إلى مستشفى متقدم بسبب نقص الإمكانيات بالقول إنه تم عمل كل الإجراءات اللازمة له فور وصوله إلى المستشفى بعد توقف القلب لمدة 45 دقيقة.

وقالت صحة جدة في بيان لها إنه من منطلق حرصها واهتمامها تجاه المريض وحقوقه، فإن الطفل حضر إلى طوارئ مستشفى شرق جدة بواسطة الهلال الأحمر كحالة غرق في إحدى الاستراحات الخاصة ، وتم انتشاله من المسبح بواسطة ذويه وتم عمل إنعاش قلبي من قبلهم للطفل إلا أنه لم يستجب وتم استدعاء الهلال الأحمر، وحاول الفريق المسعف عمل الإنعاش الرئوي للطفل إلا أنه أيضاً لم يستجب كما أفاد ذووه ومسعفو الهلال الأحمر مما استدعى نقله إلى مستشفى شرق جدة.

وأضاف البيان أنه منذ لحظة وصوله المستشفى كان الطفل في حالة إغماء كامل وعدم قدرته على التنفس بمفرده، حيث كان مستوى الوعي منخفضًا جداً وكانت العينان لا تستجيبان للضوء ولا توجد أي حركة من الطفل، واتضح توقف القلب لمدة تقدر بـ ٤٥ دقيقة بين اكتشاف الغرق ووصوله للمستشفى وبعد الكشف على الطفل وعمل الإسعافات اللازمة شخّص الفريق الطبي حالة الطفل باعتلال دماغي شديد عام نتج عن نقص حاد بالأكسجين بعد الغرق .

وتابع البيان : ويخضع الطفل حالياً للعلاج بواسطة الأدوية والعلاج الطبيعي وسط متابعة دقيقة من الفريق المعالج، وأثبتت الفحوصات التي تم إجراؤها للطفل أن فحص القلب سليم وكذلك حالة الرئتين والبطن، كما تم السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة بواسطة المضادات الحيوية، ونتيجة لاستقرار حالة الطفل جرى نقله من العناية المركزة لعدم حاجته وتنويمه بقسم الأطفال ومتابعته من قبل أطباء الأعصاب والأمراض المعدية والعلاج الطبيعي، متمنين له الشفاء العاجل.

وتؤكد صحة جدة على الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم خصوصاً في موسم الإجازة وملاحظتهم بشكل مستمر خلال السباحة في الاستراحات الخاصة ، مع ضرورة اتباع تعليمات الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص في ذلك .