صندوق التنمية العقاري يصدر موافقته الفورية لـ100 ألف مستفيد جديد

المواطن - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إصدار الموافقات الفورية لـ 100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار يمثلون كامل مستهدفات الصندوق للعام 2019، لتتقلص بذلك القائمة بنسبة 75 بالمئة تمهيدا للانتهاء من كامل قائمة الانتظار في نهاية عام 2020.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن صندوق التنمية العقارية على استعداد لاستقبال طلبات الدعم لكافة قائمة الـ 100 ألف مستفيد مستندا على اكتمال وجاهزية الحلول التمويلية والخدمات لدى الصندوق والجهات التمويلية المشاركة.

وأضاف العمودي أن من الخدمات والحلول التمويلية التي ساهمت في تقليص القوائم خدمة “عجلها”، وخدمة “المستشار العقاري” والتي رفعت عقود المستفيدين في الربع الرابع من 2018 بنسبة 8 % من إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها .

وحول تحقيق مستهدفات السنة الجديدة (2019)، أشار العمودي الى أن صندوق التنمية العقارية سيستمر في العمل على المحاور الرئيسة التي مكنت الصندوق من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018 ، مؤكداً مواصلة الصندوق لجهوده في الحملات التفاعلية لزيادة تعريف المستفيدين بمنتجات الصندوق وممكناتها.

وختم العمودي حديثه عن الفروع الذكية للصندوق العقاري بالقول: ” إن العام الجاري 2019م سيشهد المزيد من العمل لتأهيل فروع الصندوق في مختلف مدن المملكة للتحول إلى فروع ذكية، بعد أن افتتح الفرع الذكي الأول في مدينة الرياض”.