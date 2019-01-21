صورة طابور البرجر تجعل بيل جيتس حديث العالم على مواقع التواصل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

حظيت صورة الملياردير الأميركي بيل جيتس وهو ينتظر في صف طويل للحصول على وجبة سريعة، بإشادة واسعة من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف على مدى الساعات القليلة الماضية.

بيل جيتس هو واحد من أغنى الرجال في العالم، انتظم دون تردد في طابور للحصول على البرجر، وهو الأمر الذي تم التقاطه عبر عدسات الكاميرات لتنتشر بسرعة كبيرة عبر حسابات مستخدمي الإنترنت، الذين أشادوا بموقف الملياردير المتواضع.

والتقطت الكاميرات مؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة، والذي يبلغ من العمر 65 عامًا، وهو يقف في طابور الانتظار خارج أحد المطاعم المتخصصة في بيع الوجبات السريعة، ونشرت الصورة على فيسبوك من قبل مايك غالوس، وهو موظف سابق في شركة مايكروسوفت.

وكتب غالوس: “عندما بلغت ثروته حوالي 100 مليار دولار، قام بتشغيل أكبر مؤسسة خيرية في تاريخ العالم ووقف في الصف للحصول على البرجر والبطاطا المقلية مثل عموم الناس”.

ويعد بيل جيتس أحد أغنى رجال العالم، وتقدر ثروته بحوالي 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو أحد كبار المستثمرين في مجالات التكنولوجيا في العالم.