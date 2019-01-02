صور.. إزالة مظلات السيارات المخالفة بشوقية مكة

صور.. إزالة مظلات السيارات المخالفة بشوقية مكة

2019/01/02
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أنذرت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أصحاب مظلات السيارات المخالفة بسرعة إزالتها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإنذار، يأتي ذلك ضمن إطار جهود الأمانة للحد من التشوه البصري وتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمكة المكرمة.

من جهته دعا رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس عمر المالكي، أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالالتزام بالمعايير المطلوبة لتنفيذ المظلات، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط، وفي الحد المسموح به، على ألا تشكل عائقًا لحركة السيارات أو المشاة، منوهًا بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

 



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