صور.. الأطفال يوثقون ذكرياتهم مع الصقور والخيل في معرض الأصالة والتراث

المواطن - الرياض

شهد معرض الرياض للأصالة والتراث، الذي ينهي فعالياته اليوم السبت بالرياض، إقبالاً كبيراً من العائلات، التي زارت المعرض برفقة أطفالها، وأخذوا يتنقلون بين أقسامه وفعالياته، التي مزجت الثقافة بالترفيه، حفاظاً على التراث الأصيل.



ووثق زوار المعرض، الذي يقام على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة، ذكرياتهم مع الخيل والإبل والصقور، والتي تجتمع للمرة الأولى تحت سقف واحد، وحرصوا على التقاط الصور بعدسة الجوال، التي أدخلت السرور على قلوبهم، وستظل ذكرى مميزة لديهم.

من ناحيته أشاد الزائر فهد الساير بفعاليات معرض الأصالة والتراث، وقال إنه حفل بالتنوع في فعالياته، مثل بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، وفعالية الرمي بالسهم، وأكاديمية تعليم الأطفال ركوب الخيل.



من جانب آخر، عبّر الزائر سعيد محيسن الغامدي عن إعجابه بفعاليات المعرض، وقال إن أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تعنى بالموروث الوطني، وتنقل هذا التراث إلى الأجيال الجديدة، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 في المحافظة على الهوية الوطنية وتنمية تراثنا الوطني.