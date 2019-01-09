التعادل يعثر قطبي عسير .. وجدة المستفيد وبالصدارة يطير

المواطن - خميس مشيط

وسط حضور جماهيري غفير، تعادل فريقا ضمك وأبها بنتيجة سلبية 0/0، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن مباريات الجولة العشرين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ولم ترتقِ المباراة للمستوى المطلوب من الفريقين، وساهم الضغط الكبير على اللاعبين؛ كونها مباراة ديربي وللرغبة، في عدم التفريط بنتيجتها في خروجها سلبية وخالية من اللمحات الفنية وخاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء نوعًا ما خاصة من الجانب الضمكاوي، والذي كان الأقرب للتهديف قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في وقت قاتل من زمن المباراة عند الدقيقة 84 لينبري لها محترفه الجزائري حسان العقبي إلا أنه سددها بالقائم، ولتستمر الدقائق المتبقية والوقت الضائع والذي قدره الحكم بـ4 دقائق قبل أن يطلق صافرته إعلانا بانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، والذي كلف الفريقين خسارة صدارة جدول الترتيب وليهديها لنادي جدة، والذي كان قد فاز بالأمس على الجبلين بنتيجة 2/1 ليصبح أولًا ومتقدمًا بفارق الأهداف عن أبها بـ35 نقطة، ويصبح لأبها ذات الرصيد، ويصبح لضمك 33 نقطة في المركز الثالث.

لقطات من المباراة:

– حمل لاعبو ضمك قبل بداية المباراة لوحة هنؤوا من خلالها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة عسير.

– شهدت المباراة أكبر حضور جماهيري بملعب ضمك الجديد منذ افتتاحه عام 2017م.

– تغيير غريب أجراه مدرب ضمك الكوكي بإدخال حسن شراحيلي بديلًا للمصاب عبدالعزيز السرحاني قبل أن يخرجه بالشوط الثاني ويدخل خالد المغربي!

– تصرف غريب من لاعب أبها خالد الزيلعي عند استبداله من قبل مدربه الشابي.

– سجل ضمك تعادله السادس على ملعبه وتعادله التاسع في مجمل مبارياته، وهو ما أفقده الكثير من النقاط.

– خسر أبها الصدارة بعد أن كان متشبثًا بها طيلة 11 جولة ماضية متتالية.

– المباراة القادمة لأبها أمام الكوكب في الخرج، ولضمك أمام المجزل على ملعبه.