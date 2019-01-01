صور.. الطفولة تجسد الماضي بأزياء الأجداد في الجنادرية 33

المواطن - واس

تمتاز المملكة باتساع رقعتها وتنوع ثقافاتها وتعدد موروثاتها من منطقة لاخرى، وللعائلة دور مهم في تأصيل القيم والمبادئ التي تعكس ثقافة كل منطقة لدى صغار السن الذين يمثّلون المستقبل وعماد المجتمع.



ووثقت مجموعة من الصور الأطفال أثناء زيارتهم لقرى تلك المناطق في أرض الجنادرية33 ،متحلين بالأزياء التراثية التي تعكس موروث الجزيرة العربية الضارب في الجذور ، ومن تلك النماذج التي جذبت انتباه هواة الأزياء التراثية، طفلة تزيّنت بالثوب المطرّز الذي تشتهر به منطقة الباحة قديمًا.

فيما تحلّت طفلة أخرى بـ ” الكرته ” التي تشتهر بها منطقة نجد قديمًا في صورة خطفت إعجاب زوار المهرجان الذين سرّهم مشاهدة تلك النماذج الطفولية التي تحاكي ماضي الأجداد .