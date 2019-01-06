صور.. جناح الخرج يستقطب زوار الجنادرية ويكرم “المواطن”

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

استقطب جناح محافظة الخرج المُشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” الدورة الثالثة والثلاثين الزوار منذ انطلاق المهرجان في يومه الأول.

ولفت جناح الخرج أنظار ضيوف “الجنادرية”، الذي اقتبست هويته من قصر الملك عبد العزيز ( مشرف ) واحتوى أبرز المعالم مثل برج الخرج والساقي وعريش المؤسس في فناء الجناح .

ووقف الزوار إعجاباً على موروث الماضي لمحافظة الخرج والحاضر المشرق الذي تعيشه المحافظة في مختلف المجالات من مشاريع تنموية وتقدم عمراني وانتشار للثقافة بأنواعها والتي عبر عنها الجناح بصياغته المتميزة ومنذ الوهلة الأولى لدخول الجناح، يستشعر الزائر تلك المعاني التراثية الأصيلة ويستقبل بالترحيب وكرم أهالي محافظة الخرج .

وشهد الجناح زيارة عدد من الوفود المشاركة وكذلك زوار المهرجان كما شرف الجناح زوار من دول أوروبا والدول العربية ودول مجلس التعاون .

ويشارك في جناح المحافظة كل من بلدية الخرج وجامعة الأمير سطام وبلدية الهياثم ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك خالد والغرفة التجارية والصناعية ومؤسسة وضوح الرؤية والمركز الخيري للعناية بالمصاحف ومتحف الخرج وخيمة الصقارين ويانعة للتمور وشركة المراعي ومياه تانيا وعدد من أركان الأسر المنتجة .

وقد قدم ركن بلدية محافظة الخرج في ركنه أبرز المشاريع الحديثة التي تقوم البلدية بإنشائها وكذلك تطوير بعض المشاريع الخدمية إضافة إلى نبذة عن الإحصائيات التي قدمتها إدارات وأجهزة البلدية خلال العام 1439 وشاشة كبيرة تعوض لقطات من المحافظة ومشاريعها التنموية وكذلك تخصيص جزئية للفرص الاستثمارية داخل المحافظة ومعلومات عن المحافظة من ناحية المساحة وأهم المناطق الحيوية فيها والطرق الرئيسية المؤدية للمحافظة كما يقدم الجناح هدايا مختلفة ومتنوعة للزوار .

ومن جهة أخرى تسلمت “المواطن” هدية تذكارية بمناسبة زيارتها للجناح، قدمها نائب المشرف على الجناح الأستاذ سعيد بن سعد آل رفيع.