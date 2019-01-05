ضحايا_قياس_فرصه_بالسنه_لاتكفي.. خريجون يبحثون عن بارقة أمل

المواطن - الرياض

طالب العديد من خريجي الجامعات في تخصص التعليم، بإعطاء أكثر من فرصة في اختبارات قياس، مؤكدين أن فرصة واحدة بالسنة لا تكفي.

وتفاعل الكثير من الخريجين مع وسم “ضحايا قياس فرصة بالسنة لا تكفي”، حيث أكدوا أن مصير آلاف الخريجين معلق بفرصة اختبار وحيد في السنة، بعد دراسة واجتهاد طيلة 16 عاماً في مقاعد الدراسة.

مطالب بإلغاء قياس

وعلقت رشــا الـعتيبي على الوسم بقولها: “المفروض تقولون إلغاء قياس ظلم عيني عينك”.

وقالت أخرى: “خامس مره اختبر وما انجح ابداً ما شكيت في قدراتي ولا واحد بالميه لكن حسبي الله فيكم ونعم الوكيل”.

وقال صاحب حساب مواطن سعودي: “إذا كانوا صادقين على مقياس الطالب يخلونه بلاش واتحداهم، لو كان على مقياس الطالب ماخذو من كل طالب مسكين ضعيف يبحث عن رزقه بعد معاناه من الدراسه ومشقه وتعب بعد ١٦ سنة”.

أعطونا فرصة أخرى

وتفاعل أحمد العنزي مع الوسم بقوله: “أنا اقول لو تعطونا فرصتين بالسنه نختبر ع الاقل ماهو معقوله ننتظر سنه كامله من عمرناعشان نستنا الاختبار الثاني مطلبنا الوحيد عشان نغتنم الوقت لصالحنا ومنها نزيد دخلكم، اتيحوا لنا فرصه بحيث نكون كل ستة أشهر اختبار”.

وعلق عبدالله أبو تركي على الوسم بقوله: “قياس ورقي والتعليم ميداني تعال قيم في الميدان بعدها قرر هل يصلح معلم او لا”.

ماذا تعرف عن كفايات المعلمين

يذكر أن كفايات المعلمين هو اختبار يعقده مركز قياس لصالح وزارة التعليم بهدف قياس مدى قدرة المرشحين في تحقيق المعايير التي يجب توفرها من علوم ومهارات تقوم على تغطية كافة الجوانب الأساسية لمهنة المعلم.

وبحسب وزارة التعليم فإن اختبار كفايات المعلمين عبر موقع قياس يساعد، الجهات المختصة في وزارة التعليم باختيار الوظائف التعليمية المناسبة للأشخاص المناسبين، مشيرة إلى أن مهمة اختبار كفايات المعلمين والمعلمات هي قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

ما هي اختبارات قياس

وتتألف اختبارات كفايات المعلمين من اختبارين أساسيين، اختبار عام واختبار تخصص. وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.

أما الاختبار العام فيغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن:

المعرفة المهنية.

تعزيز التعلم.

دعم التعلم.

المسؤولية المهنية.

معايير اختبارات قياس

وتقاس هذه المجالات وفقا لمعايير ونسب محددة تتكون من 11 معياراً هي:

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%

تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%

تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%

بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%

العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ​٤%

الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%