طالبات محو الأمية الكبيرات يقدمن مسرحية وقصائد ويعرضن تجاربهن بالرياض

المواطن - الرياض

نظم مكتب التعليم بشمال الرياض احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم العربي لمحو الأمية، يوم أمس في قاعة مركز الملك سلمان الاجتماعي، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية للبنات ريم بنت محمد الراشد ونائب المدير العام في مركز الملك سلمان الاجتماعي والمشرف العام على مشروع التطوير والتوسعة الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود. و كان في استقبالهن المشرفة والمعدة للبرنامج أ. إيمان بنت هاشم الزهراني.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم رتلته الطالبة منيبة رشيد مأمون من الابتدائية 235 للتعليم المستمر، ثم كلمة لمديرة إدارة تعليم الكبيرات منيرة اليوسف قالت فيها: “بناءً على جهود المملكة في مجال توفير العلم ونشره، فقد توسعت وزارة التعليم في إحداث مدارس ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار وفي تصميم البرامج التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، كما وفرت المقررات الدراسية المناسبة، وخصصت الحوافز التشجيعية، وأنفقت بسخاء على هذا النوع من التعليم، ما ساعد على انخفاض نسبة الأمية بمعدل كبير بين سكان المملكة لتصل إلى 5.5%.

ثم قدمت كلمة للمساعدة ريم الراشد. ثم عرض لأهم منجزات إدارة تعليم الكبيرات وأهم مخرجات الدارسات من إعداد المعلمة منى الشهراني ب المدرسة 111 للتعليم المستمر، ثم قصيدة بعنوان (العلم حضارة) ألقتها طالبة التعليم المستمر لطيفة المطرف بالابتدائية 261، ثم عرض لمسرحية قصة نجاح من تأليف المعلمة تهاني العليان في الابتدائية 2 للتعليم المستمر بالدرعية وأداء طالبات المدرسة، كما تم عرض لبعض قصص نجاح من أتممن مواصلة دراستهن إلى المرحلة الجامعية وبعضهن إلى سوق العمل. ثم قراءة موجهة من إعداد وتقديم الأستاذة عزيزة العليوي من مكتب تعليم الشفا وكلمة عن فضل العلم، تبعتها بمسابقة للحاضرات.

وأعربت الراشد عن شكرها لمكتب الشمال لإعداد هذا الحفل ومديرات المكاتب الأخرى على التعاون الجيد ولإدارة تعليم الكبيرات على الإشراف على هذه الفعالية. بعد ذلك تم تكريم المشاركات.