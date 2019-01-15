طلاب مدرسة دومة الجندل ينظفون منتزه اللغيب وسط غياب الأمانة!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

بمبادرة من القائد التربوي طالع شديد الصاعدي، مدير مدرسة دومة الجندل الابتدائية بالدوداء التابعة لقطاع وادي الفرع بالمدينة المنورة، نفذ رائد الصف الثالث الابتدائي وطلابه عمل تطوعي ضمن المبادرات المجتمعية للمدرسة بنظافة منتزه اللغيب البري القريب من المدرسة.

ولاقت مبادرة المدرسة التطوعية استحسان وثناء المتنزهين في المنتزه وشكر المدرسة على هذا العمل الجميل؛ حيث تبث روح العمل التطوعي في نفوس الطلاب وتقوية شخصيتهم والاعتماد على النفس مما كان لها أثر كبير عليهم جعله الله في ميزان حسنات الجميع.

وأكد مدير المدرسة في تصريحات إلى “المواطن” أهمية النظافة والحفاظ على البيئة، وأن هذا النشاط يهدف إلى توجيه الطلاب نحو القيم الفاضلة والسلوك الاجتماعي القويم، وتنمية اهتمامات الطلاب نحو المساهمة في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة الاهتمام بنظافة البيئة، بالإضافة إلى توعية مرتادي الشواطئ والمتنزهات بأهمية المحافظة عليها.

وأكد بعض أهالي الحي والمنتزه غياب دور الأمانة في النظافة وعدم وجود عمال نظافة وحاويات في المنتزه.

الجدير بالذكر يرتاد هذه القرية كثير من المتنزهين، خاصة في موسم الربيع، وسط غياب تام لدور أمانة منطقة المدينة في وضع حاويات نظافة وعمال للمساهمة في تنظيف المنتزه.

وطالب أهالي الحي والمنتزه والمعلمين عبر “المواطن” بإيصال صوتهم لأمانة المدينة المنورة في وضع حاويات نظافة وجلب عمال نظافة للاهتمام بنظافة المنتزه.