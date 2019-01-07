المواطن - جدة

تماشياً مع استراتيجيته التوسعية عبر شبكة وجهاته الدولية والداخلية، بدأ طيران ناس، الناقل الجوي ‏السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتسيير‎ ‎رحلات مباشرة ويومية من مطار الملك ‏عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار حائل الدولي.‏ وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الضيوف المسافرين في زيادة عدد الرحلات إلى المنطقة الشمالية‎.‎‏ ‏

وجاء الإعلان عن تدشين الرحلات الجديدة بين حائل وجدة في احتفالٍ نظمه طيران ناس لهذه المناسبة، ‏حيث تم الإعلان عن تدشين مسار الرحلة رسمياً.‎

وتؤكد هذه الخطوة حرص طيران ناس على مواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية، لا سيما المتوجهة إلى منطقة حائل، في ظل ‎ ‎التطور الكبير الذي تشهده المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالتزامن مع رفع مستوى قدرات مطار المنطقة ليواكب هذه التحولات، وبما ينسجم مع استراتيجية ربط مطارات المملكة ‏ببعضها البعض.‏

وكان طيران ناس قد أعلن في العام 2018 عن تسيير ‏رحلة يومية إضافية جديدة من الرياض إلى ‏حائل إضافة إلى إطلاق عدد من الرحلات المباشرة إلى وجهات داخلية متعدّدة، ‏حيث قام بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى ‏الدمام وعرعر، كما تمّ إضافة رحلة يومية بين الرياض وأبها، لتصبح ‏‏35 رحلة ‏أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين جدة وجازان، لتصبح 19 رحلة أسبوعيًا، ‏وأربع رحلات ‏إضافية بين الدمام وأبها لتصبح 14 رحلة أسبوعيًا.‏

تجدر الإشارة إلى أنه أصبح بإمكان ضيوف طيران ناس الراغبين بالسفر بحجز رحلاتهم بين جدة وحائل ‏من خلال جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق ‏طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 .‏