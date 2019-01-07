تماشياً مع استراتيجيته التوسعية عبر شبكة وجهاته الدولية والداخلية، بدأ طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتسيير رحلات مباشرة ويومية من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار حائل الدولي. وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الضيوف المسافرين في زيادة عدد الرحلات إلى المنطقة الشمالية.
وجاء الإعلان عن تدشين الرحلات الجديدة بين حائل وجدة في احتفالٍ نظمه طيران ناس لهذه المناسبة، حيث تم الإعلان عن تدشين مسار الرحلة رسمياً.
وتؤكد هذه الخطوة حرص طيران ناس على مواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية، لا سيما المتوجهة إلى منطقة حائل، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالتزامن مع رفع مستوى قدرات مطار المنطقة ليواكب هذه التحولات، وبما ينسجم مع استراتيجية ربط مطارات المملكة ببعضها البعض.
وكان طيران ناس قد أعلن في العام 2018 عن تسيير رحلة يومية إضافية جديدة من الرياض إلى حائل إضافة إلى إطلاق عدد من الرحلات المباشرة إلى وجهات داخلية متعدّدة، حيث قام بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى الدمام وعرعر، كما تمّ إضافة رحلة يومية بين الرياض وأبها، لتصبح 35 رحلة أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين جدة وجازان، لتصبح 19 رحلة أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين الدمام وأبها لتصبح 14 رحلة أسبوعيًا.
تجدر الإشارة إلى أنه أصبح بإمكان ضيوف طيران ناس الراغبين بالسفر بحجز رحلاتهم بين جدة وحائل من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس، سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 .
تلبية للطلب المتزايد
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين جدة وحائل
تماشياً مع استراتيجيته التوسعية عبر شبكة وجهاته الدولية والداخلية، بدأ طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتسيير رحلات مباشرة ويومية من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار حائل الدولي. وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الضيوف المسافرين في زيادة عدد الرحلات إلى المنطقة الشمالية.