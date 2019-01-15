طيران ناس يطلق خصم الأصدقاء والعائلة 15% عند الحجز لـ4 أشخاص وأكثر

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودية، عن مبادرته الأولى من نوعها في المملكة، وذلك بإطلاق خصم الأصدقاء والعائلة بنسبة خصم 15% على جميع رحلاته الداخلية والدولية على مدار العام عند الحجز لـ4 أشخاص وأكثر.

وأوضح طيران ناس أن الخصم متاح على الموقع الإلكتروني هنا، بحيث يتيح الخصم على جميع الرحلات الداخلية والدولية على درجة الاقتصادية عند الحجز لـ4 أشخاص كحد أدنى و9 أشخاص كحد أقصى.

يذكر أن طيران ناس أطلق مؤخرًا خصم بنسبة 10% لكبار السن السعوديين، وخصم 10% للطلاب والطالبات السعوديين في الجامعات السعودية.