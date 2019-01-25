عائض القرني يُجيب.. لماذا نتفاءل؟

عائض القرني يُجيب.. لماذا نتفاءل؟

2019/01/25
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أجاب الشيخ الدكتور عائض القرني على سؤال وجهه إلى متابعيه، وهو “لماذا نتفاءل؟”.

وقال عائض القرني: نتفاءل لأن الله أخبرنا أن بعد العسر يسرًا، قال سُبحانه: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، أبشر وتفاءل بالخير، فسوف يأتي بعد مشقتك وعُسرك يُسر بإذن الله.

وتابع القرني: “قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}، أي شُبهة واردة فإن القرآن يُفنّدها بأوضح دليل، وأبين حُجّة، وأقوى بُرهان، مع السلامة من الغموض، والإيهام، والضعف، فتبارك مُنزل هذا الكتاب”.



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