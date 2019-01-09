عبدالله المعيوف: أنا رهن إشارة #الهلال

المواطن - محمد سمعة

أكد الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال على جاهزيته وذلك من أجل خوض أي مباراة مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عبدالله المعيوف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والرائد قائلًا: أنا جاهز متى ما احتاجني الهلال وعلى أتم الاستعداد لمساعدة زملائي لتحقيق الفوز.

وتابع عبدالله المعيوف: مستعدون لخوض مباراة الرائد وتحقيق النقاط الثلاث رغم افتقادنا اللاعبين الدوليين.

وأكمل حارس الهلال تصريحاته قائلًا: “حضور جماهيرنا مطلب في كل مباراة نخوضها فهم عودونا دائمًا على التواجد، ويجب علينا أن نتكاتف كهلاليين خلال هذه الفترة لمواصلة الانتصارات والاستمرار في صدارة الدوري”.

ويذكر أن الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وسيستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والرائد والتي تُقام بعد غد الجمعة.