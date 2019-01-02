عبدالله بن بندر يعيد روح الشباب للحرس الوطني

المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن تفاؤلهم بتعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيرًا للحرس الوطني مؤكدين أنه يمتلك المهارات التي ساعدته للوصول إلى هذا المنصب بعدما أثبت كفاءته خلال سنوات عمله في منصب نائب أمير مكة.

وبعد كلمته أمام منسوبي الحرس الوطني أمس أكد العديد من المواطنين أنهم لديهم ثقة بأن عبدالله بن بندر سوف يعيد روح الشباب إلى وزارة الحرس الوطني بما لديه من أفكار وخطط طموحة.

وقال سالم جارالله السليمان: “أتوقع أن هذا الأمير الشاب سوف ينجح في عمله ويتضح من كلامه أن لديه ثقة كبيرة وقد أثبت قدرته في إمارة مكة ..أنا متأكد أن هذا الأمير رجل دولة بكل المقاييس”.

مكانة المملكة في أفق التقدم

أما الدكتور مطير الرويحلي فقال :” الله يوفقك يا صاحب السمو ويجعل هذا التعيين وهذه الثقة الكريمة فأل خير علينا جميعا، وقد تجلت الآمال بتعيينك، ولاح لنا في أفق التقدم المكانة التي ستصل بنا إليها في أول يوم استقبلناك فيه، زادك الله توفيقاً وتسديداً، فالوطن يستحق ويفخر بمثلك.”

بدوره قال داهم العصيمي :” كلمة مختصرة كافية .. . يبدو أن مرحلة إعادة روح الشباب للحرس الوطني قد بدأت مع الأمير عبدالله بن بندر”.

وكان الأمير عبدالله بن بندر قد كشف في أول لقاء له – أمس – مع منسوبي وزارة الحرس الوطني، عن التوجه القادم للوزارة وآلية العمل.

العمل الكثير والكلام القليل

وقال الأمير عبدالله بن نبدر لمنسوبي الوزارة :” إنه لا يحب أن يطيل في الكلام ويجب العمل، لأن توجه القيادة وطموحها كبير جدًّا، وتريد أن ترتقي بهذا القطاع الحساس والمهم؛ لأنه من ركائز الدولة”.

وقال وزير الحرس الوطني: “مكتبي مفتوح للجميع، وإن كان هناك اقتراح أو رأي فالمكتب مكتبكم والوزارة لخدمة الجميع، والهدف الأسمى هو الرقي بهذا الكيان التاريخي المهم”.

وكان الأمير عبدالله بن بندر قد تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض أمس في جلسة مجلس الوزراء.

والمعروف أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ولد 7 أغسطس 1986م.

المؤهلات العلمية:

أنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض لعام 1423/1424 وكان الثاني على المملكة.

التحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها عام 1429 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.

الخبرات العملية:

عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض.

وعمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليا للعهد في 18/7/1433.

عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

صدر أمر ملكي بتعيين سموه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر الأمر الملكي بتعيين سموه عضوا في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه رئيسا لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز.

كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه عضوا في مجلس المحميات الملكية.

وعضو مجلس مشروع آمالا.

وعضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.