عبر الأبواب المتفرقة.. إم بي سي تحارب التطرّف وتحض على الوسطية

المواطن - الرياض

أعلن مدير الأخبار في قناة MBC، مساعد الثبيتي، عن أحدث برامج القناة هذا العام، وهو برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يأتي في إطار مشروع القناة في محاربة التطرّف والإرهاب وتعزيز فكر الوسطية الإسلامية.

ويطل الشيخ صالح المغامسي عبر هذا البرنامج بشكل أسبوعي، عصر كل سبت بتوقيت السعودية، للحديث حول مختلف القضايا المعاصرة المتعلقة بفكر الوسطية في الفقه الإسلامي، ومواجهة الفكر المتطرّف، ودور الدين في الحياة العامة.

البرنامج سيدير دفة الحوار فيه الإعلامي السعودي المعروف سلطان السعد القحطاني، الذي عمل في مجال الصحافة لأكثر من 12 عامًا، حصد فيها عددًا من الجوائز، وقدم خلالها أكثر من 70 ساعة تلفزيونية حوارية، وساهم في إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية.