عطيف: قوة المنافسة في الدوري ستنعكس إيجابيًا على الأخضر

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف على استفادة الأخضر كثيرًا من فترات الإعداد المختلفة للمشاركة في كأس آسيا 2019، مشيدًا بالأجواء المحيطة قبل أيام من انطلاق البطولة القارية.

وقال عطيف خلال تصريحاته لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: “استفدنا كثيرًا من فترات الإعداد للمشاركة في كأس آسيا، بعد أن خضنا مباريات ودية قوية أمام منتخبات بحجم البرازيل والأرجنتين والعراق”.

وأضاف: “الأجواء هنا رائعة للغاية، الانضباط والجدية يسيطران على كافة أفراد المنتخب الوطني، ولدينا رغبة لتقديم أداء مشرف والوصول إلى مراحل متقدمة، وأشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على تهيئة مناخ مناسب للاعبين قبل البطولة، والجميع سيكون على قدر المسؤولية”.

وتابع عطيف: “قوة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخب الوطني، الأخضر سيحقق استفادة كبيرة من وجود مواهب شابة بين صفوف الفريق”.

وعن اللاعبين الجُدد، قال عطيف: “هؤلاء اللاعبون سيحققون استفادة كبيرة من وجودهم مع لاعبين ذوي خبرات مثل عمر هوساوي وليد عبدالله ويحيى الشهري وسلمان الفرج.. ولولا امتلاكهم للموهبة لما انضموا إلى المنتخب الأول للمشاركة في كأس آسيا، وبدا الانضباط واضحًا عليهم خلال التدريبات”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “نتمنى تحقيق انطلاقة قوية أمام كوريا الشمالية في أول مباراة لنا بالبطولة الآسيوية، نبحث عن الفوز أمام منتخب قوي، وأرفض تماما فكرة الحديث عن وجود فريق قوي وآخر ضعيف”.

واختتم عطيف تصريحاته قائلًا: “نتعهد للجمهور السعودي بأن نقدم أفضل ما لدينا وكل ما نملك لإسعادهم، ونحتاج فقط إلى وجودهم معنا كالمعتاد من أجل تقديم المستوى المأمول”.