عمرو دياب يفتح بورصة الشائعات حول حمل دينا الشربيني

المواطن - القاهرة

بصورة جريئة وتعليق يخص فريق العمل في فيلمه الجديد، كان أول ظهور علني للفنان المصري عمرو دياب إلى جوار دينا الشربيني التي ارتبط اسمها باسمه على مدى العامين الماضيين.

وبتعليق فريق العمل صار متابعو عمرو دياب يتحينون كل فرصة لمعرفة مدى تطور العلاقة بينه وبين دينا الشربيني وهل انتقلت إلى الشراكة في الحياة أم بقيت في إطار فريق العمل.

وكشفت الشهور التالية أن علاقة عمرو دياب مع دينا الشربيني أكثر من علاقة فريق العمل، خاصة بعد انفصال زوجته عنه وظهور العديد من المعلومات تؤكد أن دينا الشربيني ستكون زوجة عمرو دياب المقبلة.

ومع أغنية برج الحوت كانت ماكينة الشائعات تدور باتجاه تأكيد العلاقة وفي كأس العالم في روسيا 2018 كانت دينا الشربيني رفقة عمرو دياب في حفلاته لتشجيع المنتخب المصري الذي خرج مبكرًا ليغني عمرو دياب لشريكته في فريق العمل أغنيته الشهيرة: “أنا أكتر واحد بيحبك” و”حبيبي يا نور العين” وفي وقت لاحق تأكد زواجهما.

وخلال الساعات الأخيرة نشر عمرو دياب صورة له مع دينا الشربيني وهو يضع يده على بطنها الأمر الذي فسره الخبثاء بالإعلان عن حملها منه وتأكيد ما قيل من شائعات حول العلاقة التي جمعتهما.

والمعروف أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ويعد واحدًا من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجم كثير من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها وورلد ميوزيك أورد 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و2014. ومن الجدير بالذكر أن العُمر الفني للفنان عمرو دياب يزيد على 30 عامًا منذ ظهور أول ألبوم له “يا طريق” عام 1983 حتى ألبوم “معدي الناس” 2017.

عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت الموسوعة الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى نور، ثم انفصلا وتزوج من زينة عاشور وأنجب مِنها توأمًا عبدالله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بها في النصف الثاني من عام 2002.

أما دينا الشربيني فهي من مواليد 17 مارس 1985، وهي ممثلة ومذيعة مصرية.

درست دينا الشربيني الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه.