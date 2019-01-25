عمر خربين .. متخصص في هز شباك الزمالك

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من انضمامه حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، إلا أن السوري عمر خربين نجح في التأقلم سريعًا، وتألق بشكل لافت خلال مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس.

وشارك عمر خربين كأساسي في مباراة بيراميدز والزمالك المؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري لكرة القدم، وخطف اللاعب السوري الأنظار خلال مشاركته الأولى، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه.

وكانت نتيجة مباراة بيراميدز والزمالك تُشير إلى تقدم القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدفين حتى الدقيقة 85، إلا أن عمر خربين رفض الخسارة في أول مباراة له مع فريق بيراميدز، وسجل هدفًا مميزًا، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3/3.

ويبدو أن عمر خربين بات مُتخصصًا في هز شباك القلعة البيضاء، وتُعتبر مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس هي الثانية التي يُسجل فيها، حيث سبق وأحرز هدفًا في لقاء الهلال والأبيض في السوبر السعودي المصري، الذي خسره الزعيم بهدفين لهدف.

ونال أداء عمر خربين في مباراة بيراميدز والزمالك إشادة من المدرب العام لفريقه، طارق سليمان، الذي أكد أن النجم السوري لعب بشكل مميز للغاية، وسجل هدفًا وانسجم سريعًا مع الفريق في يوم واحد فقط.

وانضم عمر خربين إلى صفوف الفريق المصري قبل مباراة بيراميدز والزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادمًا من نادي الهلال، ويسعى للظهور بشكل مميز في تجربته الجديدة، أملًا في العودة إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد نهاية مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل الإيجابي.