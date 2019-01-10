عمر خيرت .. عازف حب الأوطان يشعل #شتاء_طنطورة

المواطن - العلا

سيكون جمهور مهرجان شتاء طنطورة على موعد، غداً الجمعة، مع إبداعات الموسيقار المصري عمر خيرت على مسرح مرايا ضمن فعاليات نهاية الأسبوع الرابع من المهرجان الذي يمتد لـ8 أسابيع محتشدة بالأنشطة الفنية الراقية.

وشهد مسرح مرايا حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي قبل عدة أيام، حيث شهد إقبالاً كبيراً وزخماً إعلامياً من كل فئات المجتمع وحظي باهتمام عربي ودولي.

وكان عمر خيرت وصل إلى العلا في وقت سابق من هذا الأسبوع وبدأ سلسلة من التحضيرات لحفله العالمي غداً.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجاً مميزاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.

وبوحي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود لدى أهالي العلا، يقدم شتاء طنطورة باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار تشمل التنقل والإقامة؛ وذلك لضمان راحة الزوار ومنحهم فرصة التركيز للاستمتاع بكل لحظة يقضونها في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة في العلا.

والمعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، من مواليد 11 نوفمبر 1948، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

شارك الموسيقار عمر خيرت في تأليف العديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة وغيرها.