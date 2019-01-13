فيديو.. أمير الكويت وولي عهده يحضران عرض الثمانينات

المواطن - متابعة

فوجئ رواد مركز جابر الثقافي بوجود الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد في مقدمة حضور العرض البصري الموسيقي “العودة إلى الثمانينات” دون أي مظاهر مراسم خاصة أو حماية أو تشريفات، وهو ما زاد من حماسهم وتفاعلهم مع فقرات العرض البصري والغناء والعزف الموسيقي للفرقة.

وتأتي هذه الخطوة التفاعلية من جانب أمير الكويت وولي عهده حرصًا على مشاهدة العرض وسط عامة الناس؛ لمعايشتهم فرحة ذكريات كويت في الثمانينات بدون حواجز وبروتوكولات رسمية وحراسة خاصة.

ويؤكد وجود أمير الكويت وولي عهده وسط عامة الناس في حفل موسيقي بساطته ومحبته لشعبه، وثقته بمحبة الناس له، وكما يؤكد دعمه الكبير للفنون الراقية ومنها الأوبرا.