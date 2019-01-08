فيديو.. الأمير مقرن ينعى نجله منصور بأبيات مؤثرة

المواطن - الرياض

نعى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نجله الراحل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رحمه الله الذي توفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعددًا من المسؤولين أثناء قيامهم بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها في الخامس من نوفمبر 2017.

وقال الأمير مقرن في مقطع صوتي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل:

صقر على منصور سمّيت منصور

أبي يصبّرني على مُر فرقاه

أبي أنادي له إلى طار منصور

يبّرد لهيب القلب من فقدٍ أشقاه​

وقد عبر الكثير من المواطنين عن خالص تعازيهم ومواساتهم للأمير مقرن، مستذكرين خصال وسمات الأمير منصور رحمه الله داعين له بالرحمة والمغفرة.