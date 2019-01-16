فيديو.. الحجامة بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى الشلل

المواطن - الرياض

علق سلطان المطيري، الباحث والمهتم بنشر التوعية الصحية، على رصد 15 شخصًا يقومون بإجراء الحجامة ويدعون أن لديهم شهادات معتمدة بقوله: إن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا، والحجامة الخاطئة قد تسبب الشلل.

وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج “تم” على القناة السعودية، اليوم الأربعاء: هذا خطر كبير وغير مصرح لهم؛ لأنه يمكن أن يكون الممارس لديه مرض ينتقل إلى المرضى.

وأضاف الباحث قائلًا: الحجامة تتم بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى شلل في بعض الحالات، وهناك مستشفيات استقبلت حالات منها.

وتابع المطيري: الممارسات العشوائية في الطب البديل لا زالت تمارس لدينا للأسف، وهذا غير مقبول أبدًا.

سلطان المطيري: الحجامة تتم بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى شلل في بعض الحالات، وهناك مستشفيات استقبلت حالات منها. #تم_والطب_البديل pic.twitter.com/jg4gSKfMaz — برنامج تم (@TammTalkShow) January 16, 2019

فريق إعداد برنامج #تم رصدوا 15 شخص يقومون بإجراء الحجامة ويدعون أن معهم شهادات معتمدة. وتعليق سلطان المطيري. #تم_والطب_البديل pic.twitter.com/O1M96AV9iW — برنامج تم (@TammTalkShow) January 16, 2019