فيديو.. الشيخ صالح المغامسي يطرق الأبواب المتفرقة

المواطن - الرياض

أطل الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على جمهوره ومتابعيه اليوم عبر برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC.

وتطرقت حلقة اليوم من الأبواب المتفرقة التي يقدمها الإعلامي سلطان السعد القحطاني، إلى باب التفسير، حيث تناول المغامسي في حقلة اليوم منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية والمكانة التي اختص الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم بها.

ويتطرق برنامج الأبواب المتفرقة إلى العديد من القضايا الدينيّة والدنيوية المتنوعة التي يلقي عليها الشيخ المغامسي الضوء بأسلوبه المميز وفكره المعتدل.

والمعروف أن برنامج الأبواب المتفرقة يُعرض على MBC1، كل يوم سبت في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش و16:00 بتوقيت المملكة، وتطْرُق الحلقات مختلف الأبواب ضمن برنامج يمكن وصفه بالموسوعي، حيث يغوص في رحاب الشريعة ملقيًا الضوء على صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، وذلك في سياق إظهار صورة الإسلام السَمح ونبذ التطرّف.