فيديو.. المياه تصل للعميل كاسر العداد وتكشف كواليس العملية

المواطن - الرياض

بعد انتشار مقطع مصور لعميل يكسر عداد المياه الإلكتروني، أكدت شركة المياه الوطنية نهجها الدائم بإظهار الحقيقة بكل شفافية للجميع؛ حيث نشرت مقطع فيديو توضيحًا لتفاصيل التحقق من كل جوانب الموضوع والنتائج التي تم الوصول إليها.

وأكدت الشركة أنها رصدت فيديو العميل وبدأت رحلة البحث لتحديد مكانه ونجحت الفرق الميدانية بالفعل في الوصول إليه وإلى العقار المذكور وفحص العدادات.

ولفتت المياه إلى أن الفريق اكتشف خللًا في العوامة وارتفاع المياه ووصولها إلى رقبة الخزان، وتم استبدال العداد المكسور بآخر جديد.