فيديو.. بدأ حديثه عن إنكار الجن والتلبس فأصيب بسعال وانقطع الاتصال

المواطن - الرياض

رأى الدكتور همام عقيل، المهتم بقضايا السحر، أن تلبس الجن خرافة كبرى، وكذلك المفهوم الراسخ في الأذهان عن السحر من الخرافات أيضًا.

وتابع عقيل في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الساحر يستغل حالة الخوف لدى ضحاياه، ويجب أن نتخلص من الموروث الثقافي الراسخ في أذهاننا عن السحر.

وشدد على أن هناك مفسرين يرون عدم صحة التلبس وعدم صحة السحر في المجتمع الحالي مثل الفك والربط وجلب الحبيب وما إلى آخره.

وشهدت الحلقة موقفًا غريبًا بعض الشيء، وإن كان مجرد صدفة، حيث بدأ الدكتور يوسف الدوس، الداعية والمفكر الإسلامي، حديثه عن إنكار الجن والتلبس فأصيب بحالة سعال وانقطع الاتصال معه، خلال المداخلة.