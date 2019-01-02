فيديو.. رد فعل صادم لشرطي ضد امرأة تجاهلت إشارات المرور

المواطن - متابعة

استخدم أحد أفراد دورية المرور في الصين رذاذ الفلفل لرش امرأة في وجهها، بعدما تجاهلت أوامره وحاولت عبور الطريق أثناء الضوء الأحمر.

وظهر في الفيديو محاولة سيدة عبور الطريق، بالرغم من الإشارة الحمراء والتي تعني توقف عبور المشاة للطريق؛ ما أدى إلى تعرضها لرذاذ الفلفل الحار، الذي استخدمه الشرطي لإيقافها.

الفيديو الذي شاهده أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد، كثير منهم أبدوا دعمهم للشرطي، وقالوا إن ما أقدم عليه الرجل صحيح، حيث إن المرأة تجاهلت الأوامر بضرورة التوقف.

المرأة من مقاطعة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، حاولت الوصول إلى الجانب الآخر من معبر الحمار الوحشي، إلا أن القدر ساقها إلى الشرطي الذي أوقفها في الوقت المناسب.